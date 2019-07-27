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РИА Новости

В Канаде четыре человека погибли из-за крушения гидросамолета

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате крушения гидросамолета у побережья канадской провинции Британская Колумбия в пятницу, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные спасателей и медиков.
Легкий самолет Cessna 208 потерпел крушение на острове Адденброк примерно в 100 километрах от острова Ванкувер. По данным объединенного спасательного координационного центра, пять выживших были доставлены в больницы на вертолете. Двое из них - в критическом состоянии, еще трое находятся в серьезном, но стабильном состоянии.
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Чартерный самолет покинул Ванкувер по пути на остров Калверт, в нескольких километрах к западу от острова Адденброк, на котором никто не живет, но стоит маяк. Погода во время крушения была дождливой, а видимость была серьезно затруднена.
Несколько бригад скорой помощи, в том числе две санитарные машины, два судна береговой охраны и вертолет были отправлены в этот район.
Премьер провинции Британская Колумбия Джон Хорган выразил в Twitter соболезнования близким погибших и поблагодарил специалистов, оказавших помощь пострадавшим.
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