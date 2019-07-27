В Канаде четыре человека погибли из-за крушения гидросамолета

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате крушения гидросамолета у побережья канадской провинции Британская Колумбия в пятницу, сообщает телеканал Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате крушения гидросамолета у побережья канадской провинции Британская Колумбия в пятницу, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные спасателей и медиков.

Легкий самолет Cessna 208 потерпел крушение на острове Адденброк примерно в 100 километрах от острова Ванкувер. По данным объединенного спасательного координационного центра, пять выживших были доставлены в больницы на вертолете. Двое из них - в критическом состоянии, еще трое находятся в серьезном, но стабильном состоянии.

Чартерный самолет покинул Ванкувер по пути на остров Калверт, в нескольких километрах к западу от острова Адденброк, на котором никто не живет, но стоит маяк. Погода во время крушения была дождливой, а видимость была серьезно затруднена.

Несколько бригад скорой помощи, в том числе две санитарные машины, два судна береговой охраны и вертолет были отправлены в этот район.