Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что разведение сил в Станице Луганской и ремонт моста приведут к дальнейшему разведению сил с Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 30 июня.

"Я надеюсь, что последует разведение (сил - ред.) и в других местах, и также можно будет организовать больше пунктов пропуска через линию столкновения", - заявил он на брифинге в субботу. Трансляцию вел телеканал "112 Украина"

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.