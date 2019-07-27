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РИА Новости

Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе

Вчера, 11:36
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что разведение сил в Станице Луганской и ремонт моста приведут к дальнейшему разведению сил с Донбассе.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 30 июня.
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"Я надеюсь, что последует разведение (сил - ред.) и в других местах, и также можно будет организовать больше пунктов пропуска через линию столкновения", - заявил он на брифинге в субботу. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Курт ВолкерЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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