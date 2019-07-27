Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что разведение сил в Станице Луганской и ремонт моста приведут к дальнейшему разведению сил с Донбассе.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской 30 июня.
19 июля, 20:02В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
"Я надеюсь, что последует разведение (сил - ред.) и в других местах, и также можно будет организовать больше пунктов пропуска через линию столкновения", - заявил он на брифинге в субботу. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.