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РИА Новости
Ядерные технологии

Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о ядерных авариях

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча природного урана
Добыча природного урана
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности в случае ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, сообщается на сайте кабмина.
Соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Астане.
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"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Решение было принято на заседании правительства 25 июля.
Данным соглашением устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ в целях содействия предоставлению помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий, а также для защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.
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Ядерные технологииСНГРоссияБезопасность
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