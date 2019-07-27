Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки

Список возглавило неправильное ударение в слове "звонит", которое, по мнению лингвиста, моментально выдает некультурного человека. На втором месте оказалось использование просторечий "ихний" и "евонный", относящихся к уральским диалектизмам, на третьем — употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".

Кроме того, по словам Блиновой, грубыми ошибками считаются неправильное склонение числительных и путаница в использовании форм множественного числа таких слов, как "договор" и "торт".