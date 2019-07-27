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РИА Новости

Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки

Вчера, 11:30
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Список возглавило неправильное ударение в слове "звонит", которое, по мнению лингвиста, моментально выдает некультурного человека. На втором месте оказалось использование просторечий "ихний" и "евонный", относящихся к уральским диалектизмам, на третьем — употребление искаженного глагола "ложить" вместо правильного "класть".
Кроме того, по словам Блиновой, грубыми ошибками считаются неправильное склонение числительных и путаница в использовании форм множественного числа таких слов, как "договор" и "торт".
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Общество
Популярные комментарии
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27 июля, 11:39
Александр К.
327433017
Лжецы и подонки красиво и правильно говорящие это культурные люди, а шахтеры и хлеборобы говорящие на своём диалекте позорники правильно по вашему?
27 июля, 11:59
Евгений Шевелев
117471477
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