Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о беспорядках

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. Бывшему министру обороны Грузии, лидеру партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках во время акции протеста в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщил его адвокат Мамука Чабашвили.

Экс-министра задержали 25 июля. Его обвиняют по статье "Организация, руководство и участие в групповых насильственных действиях".

"В формулировке обвинения сказано следующее, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", — сказал адвокат.

При этом, отметил он, на распространенном МВД видео хорошо видно, что никаких призывов к насилию со стороны Окруашвили не было.

Адвокат добавил, что собирается привести в суд около десятка очевидцев, которые подтвердят невиновность экс-министра.

Ранее в организации беспорядков в Тбилиси обвинили депутата от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, который также участвовал в июньской акции протеста. Парламент лишил его депутатского мандата, а суд освободил его под залог — Мелии надели электронный браслет и запретили выходить из дома без предупреждения.