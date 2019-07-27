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РИА Новости

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о беспорядках

Вчера, 11:25
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© Фото : United States Department of DefenseЭкс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
© Фото : United States Department of Defense
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. Бывшему министру обороны Грузии, лидеру партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках во время акции протеста в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщил его адвокат Мамука Чабашвили.
Экс-министра задержали 25 июля. Его обвиняют по статье "Организация, руководство и участие в групповых насильственных действиях".
"В формулировке обвинения сказано следующее, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента", — сказал адвокат.
При этом, отметил он, на распространенном МВД видео хорошо видно, что никаких призывов к насилию со стороны Окруашвили не было.
Адвокат добавил, что собирается привести в суд около десятка очевидцев, которые подтвердят невиновность экс-министра.
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18 июля, 10:24
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Ранее в организации беспорядков в Тбилиси обвинили депутата от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, который также участвовал в июньской акции протеста. Парламент лишил его депутатского мандата, а суд освободил его под залог — Мелии надели электронный браслет и запретили выходить из дома без предупреждения.
Массовые протесты в Тбилиси начались из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы врывались в здание парламента, где находились российские представители, а затем устроили митинг в центре города. Спецназ разогнал митингующих, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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ТбилисиГрузияВ мире
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