Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о военной спутниковой связи

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, сообщается на сайте кабмина.
Соглашение подписано в Кызыле 6 июня 2018 года.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Решения было принято на заседании правительства 25 июля.
Целью соглашения является повышение надёжности управления вооружёнными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
"Соглашением предусматривается сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств СНГ", - добавляется в сообщении.