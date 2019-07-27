Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T11:15Z
https://ria.ru/20190727/1556930072.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/04/1553540435_0:9:2940:1663_1036x0_80_0_0_c8a407cea3ae4191ccf19e292c9d2ee8.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о военной спутниковой связи

Вчера, 11:15
381
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, сообщается на сайте кабмина.
Соглашение подписано в Кызыле 6 июня 2018 года.
Карликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
20 июля, 09:53
Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Решения было принято на заседании правительства 25 июля.
Целью соглашения является повышение надёжности управления вооружёнными силами стран СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
"Соглашением предусматривается сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств СНГ", - добавляется в сообщении.
1511100
Обсудить 0
Правительство РоссииСНГВ мире
Рекомендуем
Танкер Stena Impero
Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера
РИА
Новости
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию
Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе
Лента
новостей
Добыча природного урана
Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о ядерных авариях
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков "важным шагом"
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Суд в Гааге вряд ли осудит "премьера" Косово, считает юрист-международник
Лекарства
Правительство решило увеличить выплаты регионам на лекарства по соцпомощи
Жители идут по поврежденному мосту в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
Украинские строители посетят мост в Станице Луганской, сообщил Волкер
Вид на музыкальный фонтан Дубай со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов
На стартовой площадке ракета MOMO 4
Японская коммерческая ракета "МОМО-4" упала в море из-за сбоя в компьютере
Военнослужащие у зенитных орудий на территории парка Победы на Поклонной горе
В Москве откроют монумент словенцам, погибшим в России в годы войн
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния