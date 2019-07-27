Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о военной спутниковой связи

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения стран СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.