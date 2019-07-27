Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T11:08Z
https://ria.ru/20190727/1556930025.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/51/1556735127_0:68:1079:675_1036x0_80_0_0_70781c674086f73c868e3e540dadb156.jpg
РИА Новости

Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера

Вчера, 11:08
932
© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дипломаты РФ встретились с российскими членами экипажа задержанного в Иране танкера Stena Impero, состояние здоровья моряков хорошее, они остаются на борту судна, сообщило посольство России в Тегеране.
"Российские дипломаты встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера "Stena Impero". Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту судна. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину", - сообщила дипмиссия в своем микроблоге в Twitter.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
26 июля, 10:49
Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера
В свою очередь пресс-секретарь дипмиссии РФ в Иране Андрей Ганенко сообщил РИА Новости, что моряки могут связаться со своими близкими, но с определенными ограничениями, жалоб на условия нет, моряки обеспечены всем необходимым.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
24 июля, 19:19
Иран представил в Совбез ООН письмо об инциденте с британским танкером
801120
Обсудить 0
РоссияИранВ мире
Рекомендуем
ЦАР отозвала признание независимости Косово
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о военной спутниковой связи
Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"
На стартовой площадке ракета MOMO 4
Японская коммерческая ракета "МОМО-4" упала в море из-за сбоя в компьютере
Лента
новостей
Мужчина размещает запрещающий знак
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Машина патрульной полиции Украины
На Украине задержали главаря банды налетчиков на ювелирные магазины
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Космический аппарат Чанъэ-4
На Луне "проснулись" и приступили к работе китайские аппараты
Карабинеры в Риме
Два американца признались в убийстве карабинера в Риме
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение по делу о беспорядках
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния