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РИА Новости

На Луне "проснулись" и приступили к работе китайские аппараты

Вчера, 11:06
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© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКосмический аппарат "Чанъэ-4"
Космический аппарат Чанъэ-4
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Космический аппарат "Чанъэ-4". Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" успешно вышли из спящего режима и приступили к восьмому месяцу работ на обратной стороне Луны, говорится в сообщении Китайского национального космического управления.
Аппараты находились в спящем режиме с 9 июля.
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"Посадочный модуль "Чанъэ-4" успешно вышел из спящего режима в пятницу в 19.12 по пекинскому времени (14.12 мск) и приступил к восьмому месяцу работ на Луне. Находящиеся на борту модуля полезные нагрузки, включая дозиметры нейтронного и радиационного излучения и низкочастотный радиоспектрограф, будут включены последовательно, а научные исследования будут проводиться в соответствии с планом работ", - говорится в сообщении.
Луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") проснулся на несколько часов раньше – в 3.59 по пекинскому времени (четверг 22.59 мск), ожидается, что в ближайшее время будет произведен перезапуск находящихся на нем полезных нагрузок для выполнения запланированных на ближайшее время работ. Луноход оборудован камерой для панорамных съемок, что позволяет человечеству регулярно получать уникальные снимки с обратной стороны Луны.
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Как говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны, за время пребывания на обратной стороне естественного спутника Земли "Нефритовый заяц-2" прошел более 210 метров.
Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Место посадки аппарата получило официальное название "Млечный путь". Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию " Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.
За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.
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