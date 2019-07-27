Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" (проект 09851), которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) — экспериментального носителя подводных беспилотников.

"Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву", — сказал собеседник агентства.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.

Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.

Подводный беспилотник

Впервые о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в прошлогоднем послании Федеральному собранию.

По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В послании этого года Путин также говорил о "Посейдоне". Он сообщил, что работа идет по плану: комплекс успешно проходит испытания.