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РИА Новости
Новое оружие России

Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"

Вчера, 11:03
18631
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" (проект 09851), которая станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон", спустят на воду на заводе "Севмаш" до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
В апреле на "Севмаше" состоялась церемония спуска на воду подлодки "Белгород" (проект 09852) — экспериментального носителя подводных беспилотников.
Видео спуска на воду атомной подводной лодки Белгород, опубликованное телеканалом ТВЦ
23 апреля, 19:13
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя "Посейдона"
"Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву", — сказал собеседник агентства.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон". Как сообщалось, в течение двух лет "Белгород" и беспилотники будут проходить совместные испытания.
Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
25 апреля, 20:09
Военный эксперт назвал "главную фишку" подлодки "Белгород" Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой "Белгород". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя публикации, отметил уникальность подлодки-носителя системы "Посейдон".

Подводный беспилотник

Впервые о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, президент Владимир Путин рассказал в прошлогоднем послании Федеральному собранию.
По его словам, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
В послании этого года Путин также говорил о "Посейдоне". Он сообщил, что работа идет по плану: комплекс успешно проходит испытания.
Принять систему на вооружение планируется на рубеже 2020-2021 годов.
Полигонные испытания комплекса Посейдон
23 апреля, 15:21
Систему "Посейдон" примут на вооружение ВМФ к 2021 году, сообщил источник
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Если не сгорит лодка, или сам завод - спустят. Халатность на таких заводах, или халатность контрразведки зашкаливает.
27 июля, 12:25
kumalisska
103000462
Как то больно быстро. Врядли это будут полноценные беспилотники с ИИ.
27 июля, 12:47
ВВВладимир В
22020018
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