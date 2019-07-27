Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T11:03Z
https://ria.ru/20190727/1556929927.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Бангладеш не менее 95 человек погибли из-за наводнений

Вчера, 11:03
274
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наводнения в Бангладеш унесли жизни по меньшей мере 95 человек, еще 19 погибли от ударов молний, заболеваний и укусов змей, пишет местная газета Dhaka Tribune со ссылкой на власти.
Отмечается, что наводнения в 28 районах страны произошли в результате постоянного повышения уровня воды в реках из-за непрекращающихся ливней и притока воды. Повышение уровня воды в основных реках привело к тому, что люди оказались в заболоченных районах, в результате чего распространяются заболевания.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
Газета ссылается на отчет центра экстренной медицинской помощи и диспетчерской генерального директората служб здравоохранения (DGHS) и отмечает, что в пострадавших от наводнений районах с 10 по 26 июля утонули 95 человек. Кроме того, семь человек за этот период погибли от ударов молний, восемь человек - из-за смертельных укусов змей, один житель умер от инфекции дыхательных путей и трое погибли по другим причинам.
При этом еще восемь человек пострадали от ударов молний, а змеи заразили 56 человек.
По данным властей, в общей сложности почти 14,8 тысячи человек заболели в результате наводнений, болезней, передающихся через воду, и других стихийных бедствий за указанный период.
Кроме того, сотни тысяч человек по всему Бангладеш были вынуждены покинуть дома.
000101
Обсудить 0
БангладешВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь, Индия
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
РИА
Новости
В Канаде четыре человека погибли из-за крушения гидросамолета
В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Лента
новостей
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7
В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, несмотря на запрет полиции
Самолёт Бекас Х-32
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Мужчина размещает запрещающий знак
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Танкер Stena Impero
Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина согласовывает с США дату визита Зеленского
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
Киев
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
На стартовой площадке ракета MOMO 4
Японская коммерческая ракета "МОМО-4" упала в море из-за сбоя в компьютере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния