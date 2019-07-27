ЦАР отозвала признание независимости Косово

БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.

"Оповещаю общественность, что ЦАР стала 14 государством, которое уточнило свою позицию о том, что не признает Косово, так как находится в списке стран, который ведет Приштина, где указано, что она признала независимость", - заявил Дачич в эфире национального телеканала и продемонстрировал соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Ранее МИД Сербии сообщил, что признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

По словам сербского министра, задача Белграда – снизить число признающих косовскую независимость стран до 96, что представляет собой половину стран-членов ООН, чтобы Приштина не смогла войти ни в одну международную организацию. Дачич отметил, что новое голосование о вступлении самопровозглашенного Косово в Интерпол ожидается в октябре в Чили.

"Ясно, что они не могут стать членом ни одной международной организации, в которой голосование происходит как в ООН", - подчеркнул глава сербского МИД.

Он отметил, что еще одно государство отозвало признание Косово, но сообщит об этом через пару месяцев, "чтобы не раздражать международную общественность".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.