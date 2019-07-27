В двух детских лагерях Приамурья из-за паводка сократили смены

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Смены в двух летних загородных лагерях Приамурья: "Красный Яр" и "Колосок" - завершили досрочно, такое решение приняли из-за паводка в регионе, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Паводок, вызванный муссонными дождями, начался 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. В четверг в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Сегодня 62 ребёнка, отдыхающие в лагере "Красный Яр", возвращаются в социальные учреждения, в которых проживают постоянно. Это воспитанники социально-реабилитационных центров в Белогорске и Шимановске. Решение вывезти ребят руководство лагеря приняло из-за подъема воды в реке Томь. Угрозы безопасности детей нет, дорожное сообщение стабильное. Вывоз детей – превентивная мера", - говорится в информации.

Вторая смена в оздоровительном лагере "Колосок" должна была закончиться 6 августа, из-за паводка она завершилась раньше срока, администрация лагеря прорабатывает вопрос о компенсации денег, потраченных на путевки.

"Сегодня из-за сложной паводковой ситуации в регионе учреждение покинут 230 детей и 41 вожатый. Все они разъедутся по домам. Такие меры приняты руководством лагеря по согласованию с министерством образования и науки Амурской области", - сообщает правительство региона.

Директор "Колоска" Владимир Доля, чьи слова приводятся в сообщении, уточнил, что вода прибывает стремительно, а безопасность детей в приоритете.

"Только сегодня за несколько часов уровень водоема, который находится на территории лагеря, поднялся на 80 сантиметров. 30 и 31 июля ожидается очередная волна, и есть риск подтопления дороги, по которой проходит спецтехника с продуктами питания. Кроме того, к лагерю должен быть обеспечен стопроцентный доступ сотрудников пожарных служб и скорой помощи. А в ближайшие дни мы этого гарантировать не можем, поэтому и были приняты соответствующие меры", - приводятся его слова в сообщении.

Предполагается, что в течение года дети смогут бесплатно отдохнуть в "Колоске" на профильных сменах.

Дождевым паводком в Амурской области на утро субботы, по данным ГУ МЧС по региону, подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них - 430 - находится в Мазановском районе Приамурья.