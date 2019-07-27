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РИА Новости

Японская коммерческая ракета "МОМО-4" упала в море из-за сбоя в компьютере

Вчера, 10:39
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© Фото : аккаунт Istellartech в FacebookНа стартовой площадке ракета "MOMO 4"
На стартовой площадке ракета MOMO 4
© Фото : аккаунт Istellartech в Facebook
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Запуск японской коммерческой космической ракеты оказался неудачным — "МОМО-4" упала в море через некоторое время после старта. Об этом сообщила в прямом эфире и в твиттере венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета.
По сообщению компании, сбой в бортовом компьютере привел к тому, что двигатель ракеты автоматически отключился раньше запланированного.
"МОМО-4" представляет собой малогабаритную ракету длиной десять метров и диаметром 50 сантиметров. Ее предшественницу "МОМО-3" запустили в мае. Это был первый успешный старт после двух неудачных попыток — "МОМО-3" благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров.
Компания Interstellar Technologies рассчитывает повторить этот успех и таким образом приблизиться к цели — началу коммерческих запусков. Кроме того, к 2023 году компания намерена запустить ракету со спутником на борту.
Запуск "МОМО-4" первоначально планировался на 20 июля, однако его отменили по техническим причинам.
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Японская частная ракета взорвалась сразу после запуска
623962747
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Космос - РИА НаукаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Хвалёная японская техника)))))
27 июля, 12:28
Арсений Понфиленко
950001
Жаль, что до Вашингтона не долетела.
27 июля, 11:21
Владимир Белов
740001
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