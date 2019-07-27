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РИА Новости

В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМужчина размещает запрещающий знак
Мужчина размещает запрещающий знак
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Мужчина размещает запрещающий знак. Архивное фото
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
Президент страны Александр Лукашенко подписал этот документ в январе. Как поясняли тогда в пресс-службе белорусского лидера, "основной целью декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения".
Декрет предусматривает законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления - систем для потребления табака. Согласно документу, на такие системы распространяются отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий.
Право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Белоруссии. Введен запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования электронных систем курения. Документ устанавливает запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем.
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Кроме того, в декрете также закреплено расширение перечня мест, в которых полностью запрещается курение. В частности, запрет на курение введен в отношении вспомогательных помещений жилых домов, лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет, детских площадок, рабочих мест в помещениях, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов.
Для обеспечения поэтапного ограничения доступности табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них декретом предусматривается введение запрета на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.
С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более тысячи квадратных метров, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.
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