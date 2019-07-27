В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет

МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.

Президент страны Александр Лукашенко подписал этот документ в январе. Как поясняли тогда в пресс-службе белорусского лидера, "основной целью декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения".

Декрет предусматривает законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления - систем для потребления табака. Согласно документу, на такие системы распространяются отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий.

Право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Белоруссии. Введен запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования электронных систем курения. Документ устанавливает запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем.

Кроме того, в декрете также закреплено расширение перечня мест, в которых полностью запрещается курение. В частности, запрет на курение введен в отношении вспомогательных помещений жилых домов, лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет, детских площадок, рабочих мест в помещениях, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов.

Для обеспечения поэтапного ограничения доступности табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них декретом предусматривается введение запрета на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.