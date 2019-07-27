Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T10:24Z
https://ria.ru/20190727/1556929673.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Японии провели второй запуск частной космической ракеты

Вчера, 10:24
355
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Японская компания Interstellar Technologies провела запуск космической ракеты "МОМО-4", трансляция проходила в прямом эфире.
"МОМО-4" представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Ее предшественница "МОМО-3" была запущена в мае. Две предыдущие попытки были неудачными. "МОМО-3" благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров. Компания Interstellar Technologies рассчитывает повторить свой успех и таким образом приблизиться к цели – началу проведения коммерческих запусков. Кроме того, к 2023 году компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.
Испытания экспериментального космического корабля Starhopper на полигоне Бока-Чика-Бич в США
26 июля, 12:33
Илон Маск показал видео "прыжка" прототипа межпланетного корабля
Запуск "МОМО-4" был первоначально намечен на 20 июля, однако был отменен по техническим причинам.
010001
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаЯпония
Рекомендуем
На стартовой площадке ракета MOMO 4
Японская коммерческая ракета "МОМО-4" упала в море из-за сбоя в компьютере
РИА
Новости
Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"
Космический аппарат Чанъэ-4
На Луне "проснулись" и приступили к работе китайские аппараты
Мужчина размещает запрещающий знак
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Лента
новостей
Отдыхающие на пляже в поселке Поповка в Крыму
Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих. 27 июля 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Правительство одобрило проект о наказании за нарушение ПДД большегрузами
Космический грузовой корабль Dragon
Грузовой космический корабль Dragon прибыл на МКС
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
Киев
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
Танкер Stena Impero
Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, два человека погибли
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра коллекции посуды с борта судна, которое затонуло в XIX веке у побережья острова Гогланд в Финском заливе
Путин осмотрел предметы, поднятые с затонувшего в XIX веке судна
Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру
Старт ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на август
Место крушения легкомоторного самолета в Серпухове. 27 июля 2019
Из Оки начали поднимать разбившийся гидросамолет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния