В Японии провели второй запуск частной космической ракеты

"МОМО-4" представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Ее предшественница "МОМО-3" была запущена в мае. Две предыдущие попытки были неудачными. "МОМО-3" благополучно вышла на заданную орбиту 100 километров. Компания Interstellar Technologies рассчитывает повторить свой успех и таким образом приблизиться к цели – началу проведения коммерческих запусков. Кроме того, к 2023 году компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.