На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Полиция и спецназ Украины проводят в городе Белая Церковь Киевской области 50 обысков и задержание членов преступной организации, сообщил руководитель управления Нацполиции области Андрей Небытов.
"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - написал Небытов на своей странице в Facebook.
Он также попросил жителей города с пониманием относиться к ограничительным мерам.