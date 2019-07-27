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РИА Новости

На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Полиция и спецназ Украины проводят в городе Белая Церковь Киевской области 50 обысков и задержание членов преступной организации, сообщил руководитель управления Нацполиции области Андрей Небытов.
"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - написал Небытов на своей странице в Facebook.
Он также попросил жителей города с пониманием относиться к ограничительным мерам.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
26 июля, 13:20
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