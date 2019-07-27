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РИА Новости

В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии

Вчера, 09:57
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии детей из детского дома в Свердловской области, сообщил журналистам в субботу руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
"Днем 26 июля 2019 года в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в реке Реж, в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого", — сказал глава пресс-службы ГУ МВД региона.
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Как сообщает СУ СК по Свердловской области, для того чтобы тщательно установить все обстоятельства случившегося, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребенка было поднято водолазами Службы спасения Свердловской области. Следователь провел осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация.
"В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", — отмечается в сообщении СУ СК.
Как сообщила журналистам старший помощник прокурора области Марина Канатова, прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.

"Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру", — отметила Канатова.

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