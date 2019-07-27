В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии детей из детского дома в Свердловской области, сообщил журналистам в субботу руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

"Днем 26 июля 2019 года в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в реке Реж, в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого", — сказал глава пресс-службы ГУ МВД региона.

Как сообщает СУ СК по Свердловской области, для того чтобы тщательно установить все обстоятельства случившегося, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребенка было поднято водолазами Службы спасения Свердловской области. Следователь провел осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация.

"В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", — отмечается в сообщении СУ СК.

Как сообщила журналистам старший помощник прокурора области Марина Канатова, прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.