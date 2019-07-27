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РИА Новости

В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек

Вчера, 09:44
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наводнения затронули около 8,3 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 127 человек, сообщает газета Times of India.
Ранее сообщалось о 106 погибших и более 8 миллионах оказавшихся в зоне затопления.
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По последним данным, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов 284 тысячи человек. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 37 человек.
При этом местные синоптики полагают, что дожди не будут сильными в северных районах штата, которые пострадали от наводнений, или же в соседнем Непале. Специалисты метеорологического департамента Индии (IMD) отметили, что до 30 июля осадки пройдут лишь в отдельных районах.
На местах проводятся спасательные операции, власти оказывают помощь пострадавшим от наводнений и осадков.
Ранее сообщалось, что причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. При этом число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило порядка 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести.
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