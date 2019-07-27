В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наводнения затронули около 8,3 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 127 человек, сообщает газета Наводнения затронули около 8,3 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 127 человек, сообщает газета Times of India

Ранее сообщалось о 106 погибших и более 8 миллионах оказавшихся в зоне затопления.

По последним данным, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов 284 тысячи человек. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 37 человек.

При этом местные синоптики полагают, что дожди не будут сильными в северных районах штата, которые пострадали от наводнений, или же в соседнем Непале. Специалисты метеорологического департамента Индии (IMD) отметили, что до 30 июля осадки пройдут лишь в отдельных районах.

На местах проводятся спасательные операции, власти оказывают помощь пострадавшим от наводнений и осадков.