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РИА Новости

Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сохраняет высокие шансы быть переизбранным на второй срок, так как на сегодня является безальтернативным кандидатом на этот пост, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" представила президенту России Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария. В частности, на должность главы Крыма предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова.
"Решение партии "Единая Россия" логичное и закономерное. Нынешний глава Крыма Сергей Аксенов на сегодня имеет высокий уровень поддержки и доверия среди крымчан и является безальтернативной, единственно возможной реальной кандидатурой. Аксенов за последние пять лет глубоко погрузился в специфику и проблематику Крыма, держа на контроле вопросы республиканского и регионального уровня. Его переизбрание позволит сохранить преемственность и не потерять время при реализации программ по комплексному развитию полуострова", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, Аксенов имеет "высокие шансы быть переизбранным на посту главы Крыма", так как сомнений в том, что партия "Единая Россия" наберет большинство в новом составе крымского парламента, нет.
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"На сегодня реальность такова, что единственной реальной политической силой, пользующейся поддержкой и авторитетов у крымчан, является только партия "Единая Россия", - сказал политолог.
Выборы глав регионов состоятся 8 сентября, в единый день голосования в РФ. Согласно процедуре, главы регионов избираются депутатами парламентов из кандидатур, предложенных президентом России. Всего в 2019 году на должности глав субъектов РФ от ЕР выдвигаются 13 кандидатов.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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