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РИА Новости
Культура

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Вчера, 09:39
19331
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актриса Инна Чурикова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым, сообщили РИА Новости в больнице.
Неделю назад Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы, но на сцену и за кулисы ее внесли уже на руках. Спектакль пришлось прервать, Чурикову госпитализировали. Некоторое время она провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату — в отделение острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского.
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве
24 июля, 10:44
В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой "Ленкома".
В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Военно-полевой роман".
Наиболее известные ее работы в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая", "Ширли-мырли".
В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
Актриса театра и кино Инна Чурикова
5 октября 2013, 10:31
"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.
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КультураИнна ЧуриковаРоссия
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