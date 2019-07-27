Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, сообщается в субботу Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, сообщается в субботу на сайте кабмина

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования.

Как указано на сайте кабмина, в настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. Кроме того, двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, установленный законом "Об электроэнергетике", не позволяет обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий.