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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, сообщается в субботу на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования.
Как указано на сайте кабмина, в настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации. Кроме того, двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, установленный законом "Об электроэнергетике", не позволяет обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий.
По мнению Минэнерго, отсутствие эффективного механизма вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации в целом снижает надёжность энергосистемы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей.
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