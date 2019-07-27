Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Мы уже в воскресенье ждем начало влияния холодного атмосферного фронта. В начале следующей недели заметно похолодает в Москве, максимальная температура воздуха составит 14-16 градусов", — сказал он.

При этом суббота может стать самым теплым днем июля — ожидается, что температура в столице составит 27-29 градусов.

Причиной предстоящего похолодания синоптики называют ультраполярное вторжение — то есть самое холодное из тех, что наблюдаются в течение года. По их словам, тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по европейской части России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Как пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, при ультраполярном вторжении самыми холодными бывают первые дни, в данном случае — 29 и 30 июля.

Где холодно, где жарко

По данным Гидрометцентра, во власти холодного воздуха с Северного полюса окажется не только Москва, но и весь север Европейской территории России. Местами синоптики даже прогнозируют мокрый снег с дождем.

Впрочем, как пояснила РИА Новости Позднякова, это грозит только самым северным районам — мокрый снег может пойти, например, в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте.