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РИА Новости

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Вчера, 09:26
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Мы уже в воскресенье ждем начало влияния холодного атмосферного фронта. В начале следующей недели заметно похолодает в Москве, максимальная температура воздуха составит 14-16 градусов", — сказал он.
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Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
При этом суббота может стать самым теплым днем июля — ожидается, что температура в столице составит 27-29 градусов.
Причиной предстоящего похолодания синоптики называют ультраполярное вторжение — то есть самое холодное из тех, что наблюдаются в течение года. По их словам, тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по европейской части России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
Как пояснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, при ультраполярном вторжении самыми холодными бывают первые дни, в данном случае — 29 и 30 июля.

Где холодно, где жарко

По данным Гидрометцентра, во власти холодного воздуха с Северного полюса окажется не только Москва, но и весь север Европейской территории России. Местами синоптики даже прогнозируют мокрый снег с дождем.
Впрочем, как пояснила РИА Новости Позднякова, это грозит только самым северным районам — мокрый снег может пойти, например, в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте.
А вот в Европе установилась рекордная жара. В Германии столбики термометров поднимались до плюс 41,5 градуса, во Франции — плюс 42,4, в Бельгии — плюс 40,3, в Нидерландах — плюс 41,7, в Британии — плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
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Эксперт объяснил, почему жаркое лето в Москве сменилось холоднымНа севере европейской части России в выходные будет идти мокрый снег, обещают синоптики. Что происходит с погодой, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Кокорин.
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