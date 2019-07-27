Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Термометры в Москве могут показать одну из самых высоких температур текущего июля, ожидается до 27-29 градусов тепла, сообщили РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в Москве будет формировать постепенно разрушающийся и уходящий на юго-запад гребень антициклона. Переменная облачность без существенных осадков. Термометры могут показать одну из самых высоких температур текущего июля", - сообщил Леус.

По словам метеоролога, максимальная температура воздуха достигнет отметки 27-29 градусов в Москве, в Подмосковье ожидается 25-30. Синоптик добавил, что такие значения на 4-5 градусов превышают климатическую норму.

"Вчера у нас температурный максимум был зафиксирован на отметке 28,7 градусов. Температура сегодня будет около этих же значений, поэтому мы либо повторим вчерашнюю погоду, либо установим новый максимум", - добавил синоптик.