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РИА Новости

Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге

Вчера, 08:47
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
"Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом", - написал он в Twitter.
Митинг, который оппозиционные политики планируют провести в субботу, 27 июля, не согласован с властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
26 июля, 15:17
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
179198715347
Обсудить 254
Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А чего же нянкаются с этими провокаторами?посадить лет по 5 впаять и пускай сидят остывают где нибудь на колыме
27 июля, 09:18
Alexandr Borzyaev
1382113208
Мда.. Если бы у этой оппозиции был бы свод законов для развития страны, я бы все бросил и пошел бы на митинг... А постоять поорать непонятно за что и за кого, это не для меня!
27 июля, 09:27
vl.tarasov.ip
845103112
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