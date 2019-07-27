Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) должны выступать в защиту мультилатерализма, так как политика односторонних действий разрушает нынешний миропорядок и тянет человечество в мир, живущий по закону джунглей, заявил министр иностранных лед Китая Ван И на заседании СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"В настоящее время политика односторонних действий, протекционизм и психологическая травля все активнее набирают силу, подрывая международные правила, бросая вызов верховенству международного права, привнося хаос в международную торговлю, обостряя неустойчивость и неопределенность в мире", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что "политика односторонних действий – это поворот времени вспять, возврат мира назад к закону джунглей, она разрушит систему международных отношений и миропорядок, сформировавшиеся после Второй мировой войны".

"Все больше и больше стран говорят политике односторонних действий "нет". Решать проблемы силой или путем диалога? Следует вести переговоры на равноправной основе или действовать в духе самоуправства? Делать приоритетными интересы своей страны или же судьбу всех стран? Ответы подавляющего большинства стран на эти вопросы понятны и без слов", - добавил китайский министр.

По его словам, страны БРИКС должны не только воспевать мультилатерализм, но и также делать практические шаги по его реализации.