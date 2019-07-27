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РИА Новости

Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине

Вчера, 08:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) должны выступать в защиту мультилатерализма, так как политика односторонних действий разрушает нынешний миропорядок и тянет человечество в мир, живущий по закону джунглей, заявил министр иностранных лед Китая Ван И на заседании СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"В настоящее время политика односторонних действий, протекционизм и психологическая травля все активнее набирают силу, подрывая международные правила, бросая вызов верховенству международного права, привнося хаос в международную торговлю, обостряя неустойчивость и неопределенность в мире", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
26 июля, 17:51
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Он подчеркнул, что "политика односторонних действий – это поворот времени вспять, возврат мира назад к закону джунглей, она разрушит систему международных отношений и миропорядок, сформировавшиеся после Второй мировой войны".
"Все больше и больше стран говорят политике односторонних действий "нет". Решать проблемы силой или путем диалога? Следует вести переговоры на равноправной основе или действовать в духе самоуправства? Делать приоритетными интересы своей страны или же судьбу всех стран? Ответы подавляющего большинства стран на эти вопросы понятны и без слов", - добавил китайский министр.
По его словам, страны БРИКС должны не только воспевать мультилатерализм, но и также делать практические шаги по его реализации.
"Страны БРИКС должны защищать мультилатерализм, отстаивать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, оберегать миропорядок, основанный на международном праве, защищать общие интересы и перспективы для развития развивающихся рынков и стран", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
26 июля, 20:19
Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе
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