В Госдуме призвали Киев снять "глупую ж/д блокаду" Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Снятие железнодорожной блокады Крыма выгодно прежде всего самой Украине, прекращение движения поездов было необдуманной ошибкой киевской власти, заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить составы через Крымский мост. Автором петиции является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить в Крым дорого и долго.

"Все это — сигнал украинского народа новой власти Украины. Надеюсь, что господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания, которые он давал, и будут восстановлены дружественные отношения с Россией. Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

"Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине. Крым — это гостеприимный край и готов принимать туристов как из ближнего, так и из дальнего зарубежья", — сказал Шеремет.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.