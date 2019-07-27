В Японии оценили возможность перехвата новых северокорейских ракет

ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии считает, что траектория полета ракет малой дальности, пуск которых провела в четверг Северная Корея, является неординарной и не свойственной для обычных баллистических ракет, что затрудняет их перехват, сообщила телекомпания Министерство обороны Японии считает, что траектория полета ракет малой дальности, пуск которых провела в четверг Северная Корея, является неординарной и не свойственной для обычных баллистических ракет, что затрудняет их перехват, сообщила телекомпания NHK

В результате проводимого анализа оборонное ведомство Японии пришло к заключению, что ракеты летят относительно низко и по траектории, не свойственной для баллистических ракет. Это делает перехват этих ракет крайне затруднительным. Кроме того, на основании выводов, сделанных южнокорейскими и американскими специалистами о том, что дальность ракет составила около 600 километров, министерство обороны Японии сделало вывод, что они могут достигнуть территории страны.

В пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о проведенных в четверг пусках, отметило, что "новое тактическое управляемое оружие" является "низковысотным со скользящей и скачкообразной траекторией", осложняющей его перехват.

Как сообщает телеканал, с учетом этих факторов, Япония намерена в тесном сотрудничестве с США разработать план контрмер.

В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.

По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.