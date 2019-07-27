Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T07:33Z
https://ria.ru/20190727/1556928122.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155690/29/1556902999_0:71:2362:1400_1036x0_80_0_0_eb752c374d29be967f87d6555269b663.jpg
РИА Новости

В Японии оценили возможность перехвата новых северокорейских ракет

Вчера, 07:33
1106
© REUTERS / KCNAИспытания ракет в КНДР
Испытания ракет в КНДР
© REUTERS / KCNA
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии считает, что траектория полета ракет малой дальности, пуск которых провела в четверг Северная Корея, является неординарной и не свойственной для обычных баллистических ракет, что затрудняет их перехват, сообщила телекомпания NHK.
В результате проводимого анализа оборонное ведомство Японии пришло к заключению, что ракеты летят относительно низко и по траектории, не свойственной для баллистических ракет. Это делает перехват этих ракет крайне затруднительным. Кроме того, на основании выводов, сделанных южнокорейскими и американскими специалистами о том, что дальность ракет составила около 600 километров, министерство обороны Японии сделало вывод, что они могут достигнуть территории страны.
В пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о проведенных в четверг пусках, отметило, что "новое тактическое управляемое оружие" является "низковысотным со скользящей и скачкообразной траекторией", осложняющей его перехват.
Испытания ракет в КНДР
26 июля, 05:03
СМИ назвали тип ракет, выпущенных КНДР
Как сообщает телеканал, с учетом этих факторов, Япония намерена в тесном сотрудничестве с США разработать план контрмер.
В четверг со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ. Ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров, и не достигли исключительной экономической зоны Японии.
По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Его условно относят к типу KN23. Большинство экспертов относят его к баллистическим ракетам малой дальности. Тогда ракеты пролетели 420 и 270 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.
В то же время, с учетом разницы в дальности полета KN23 и выпущенных в четверг ракет, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, считает, что это были испытания новой ракеты.
Пхеньян
26 июля, 02:44
США продолжат переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет
961000
Обсудить 0
КНДРЯпонияВ мире
Рекомендуем
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Лента
новостей
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния