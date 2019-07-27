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РИА Новости

Лавров: попытки вбить клин в отношения России и Китая обречены на провал

Вчера, 07:28
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая не подвержено внешнему влиянию, любые попытки вбить в него клин успехом не увенчаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом", - заявил Лавров, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД Китая.
Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что "обеим сторонам следует прикладывать совместные усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых нашими лидерами, добиваться новых результатов, укреплять политическое взаимодоверие, интенсифицировать гуманитарные обмены, расширять деловое сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий и энергетики".
Оба министра, по сообщению китайского МИД, пришли к согласию о необходимости реализации достигнутых лидерами России и Китая важных договоренностей и продвигать устойчивое развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
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