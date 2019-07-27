Американский беспилотник провел разведку у границы России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk американских ВВС провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk американских ВВС провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar

Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 14:45 по московскому времени он завершил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а спустя пять часов его заметили над Черным морем вблизи российской границы — он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

19:50 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/HVsLQAwMFY — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 июля 2019 г.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.