В России ликвидировали более 50 лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 50 лесных пожаров на площади более шести тысяч гектаров ликвидировано на территории России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее было ликвидировано 30 лесных пожаров на площади более трех тысяч гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 6879 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 00.00 27 июля на территории РФ действует 164 лесных пожара на площади более 170 тысяч гектаров. За сутки их площадь увеличилась со 163 тысяч гектаров.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 97 пожаров на площади более 144 тысяч гектаров. Их площадь также увеличилась, ранее она составляла 135 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксированы пожары в Якутии - 26 пожаров на более чем 800 гектаров леса, Красноярском крае - 19 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров, Ханты-Мансийском автономном округе - восемь пожаров на площади 148 гектаров, в Бурятии - пять пожаров на площади 42 гектаров.

Кроме того, на особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае площадь пожара увеличилась с 552 гектаров до 764 гектара. На особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") площадь пожара не изменилась - 1570 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара также не изменилась - 183 гектара.

В тушении лесных пожаров задействованы 2969 человек и 400 единиц техники. На авиамониторинге - 65 воздушных судов, на тушении - 28 воздушных судов.