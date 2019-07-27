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РИА Новости

В России ликвидировали более 50 лесных пожаров за сутки

Вчера, 06:29
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тушение лесных пожаров
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 50 лесных пожаров на площади более шести тысяч гектаров ликвидировано на территории России за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее было ликвидировано 30 лесных пожаров на площади более трех тысяч гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ... в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 6879 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 00.00 27 июля на территории РФ действует 164 лесных пожара на площади более 170 тысяч гектаров. За сутки их площадь увеличилась со 163 тысяч гектаров.
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Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Иркутской области - 97 пожаров на площади более 144 тысяч гектаров. Их площадь также увеличилась, ранее она составляла 135 тысяч гектаров. Кроме того, зафиксированы пожары в Якутии - 26 пожаров на более чем 800 гектаров леса, Красноярском крае - 19 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров, Ханты-Мансийском автономном округе - восемь пожаров на площади 148 гектаров, в Бурятии - пять пожаров на площади 42 гектаров.
Кроме того, на особо охраняемой природной территории ГПЗ "Джугджурский" в Хабаровском крае площадь пожара увеличилась с 552 гектаров до 764 гектара. На особо охраняемой природной территории в Красноярском крае (ГПЗ "Тунгусский") площадь пожара не изменилась - 1570 гектаров. В Республике Бурятия (НП "Забайкальский") площадь пожара также не изменилась - 183 гектара.
В тушении лесных пожаров задействованы 2969 человек и 400 единиц техники. На авиамониторинге - 65 воздушных судов, на тушении - 28 воздушных судов.
Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.
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