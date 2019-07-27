СМИ: министру туризма Зимбабве предъявили обвинения в коррупции

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министру окружающей среды, туризма и гостиничного хозяйства Зимбабве Приске Мупфумире предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, передает местный портал Министру окружающей среды, туризма и гостиничного хозяйства Зимбабве Приске Мупфумире предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, передает местный портал ZimLive

Ранее сообщалось, что Мупфумира была задержана антикоррупционной комиссией Зимбабве (ZACC), сформированной президентом страны Эммерсоном Мнангагвой в июле этого года.

По данным портала, Мупфумира в пятницу предстала перед судом города Хараре. Министр подозревалась в том, что она отдала распоряжение Национальному управлению социальной безопасности Зимбабве финансировать ее политическую кампанию и рискованные инвестиционные операции на сумму 95 миллионов долларов.

Прокурор Майкл Реза выступил против освобождения под залог из-за большой суммы, фигурирующей в деле. Судья поместил Мупфумиру под стражу до субботы, после чего будет решаться вопрос о возможности ее отпуска под залог или дальнейшего задержания.