Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T05:52Z
https://ria.ru/20190727/1556927758.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: министру туризма Зимбабве предъявили обвинения в коррупции

Вчера, 05:52
387
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министру окружающей среды, туризма и гостиничного хозяйства Зимбабве Приске Мупфумире предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, передает местный портал ZimLive.
Ранее сообщалось, что Мупфумира была задержана антикоррупционной комиссией Зимбабве (ZACC), сформированной президентом страны Эммерсоном Мнангагвой в июле этого года.
По данным портала, Мупфумира в пятницу предстала перед судом города Хараре. Министр подозревалась в том, что она отдала распоряжение Национальному управлению социальной безопасности Зимбабве финансировать ее политическую кампанию и рискованные инвестиционные операции на сумму 95 миллионов долларов.
Прокурор Майкл Реза выступил против освобождения под залог из-за большой суммы, фигурирующей в деле. Судья поместил Мупфумиру под стражу до субботы, после чего будет решаться вопрос о возможности ее отпуска под залог или дальнейшего задержания.
Ранее сообщалось, что в конце января этого года все члены ZACC подали в отставку. По данным СМИ, ранее президент вызвал к себе членов ZACC, которых неоднократно обвиняли в коррупции, и заявил, что они не смогли показать результатов, поэтому комиссия будет распущена.
Мужчина с флагом Китая
23 июля, 09:16
В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
100010
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмЗимбабвеВ мире
Рекомендуем
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7
РИА
Новости
Аляска
Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма
Певица Анита Цой
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
Лента
новостей
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Трюдо и Джонсон обсудили отношения Канады и Британии после Brexit
Истребитель ВВС Ливии
Источник: ВВС армии Хафтара нанесли удары по летному училищу в Мисрате
Дамаск
В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники
Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки
Российских ватерполисток не было в клубе в Кванджу, где обвалился балкон
Скорая помощь, Индия
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
Завтрак с яичницей
Повар-комик показал, как с помощью дрели и утюга приготовить завтрак
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Паводок в Приамурье подтопил почти 600 частных жилых домов
Вид на музыкальный фонтан Дубай со смотровой площадки небоскреба Бурдж Халифа
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Спасение мигрантов и беженцев у берегов Ливии
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния