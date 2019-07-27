Российских ватерполисток не было в клубе в Кванджу, где обвалился балкон

Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки

Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки

КВАНДЖУ (Южная Корея), 27 июл - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по водному поло Александр Гайдуков сообщил, что спортсменок его команды не было в клубе, где некоторые команды отмечали окончание женского ватерпольного турнира на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о несчастном случае рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения в ночном клубе Coyote Ugly около 2 часов ночи по местному времени.