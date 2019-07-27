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РИА Новости

Российских ватерполисток не было в клубе в Кванджу, где обвалился балкон

Вчера, 05:38
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки
Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный тренер женской сборной России по водной поло Александр Гайдуков (четвертый справа) и российские ватерполистки
КВАНДЖУ (Южная Корея), 27 июл - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по водному поло Александр Гайдуков сообщил, что спортсменок его команды не было в клубе, где некоторые команды отмечали окончание женского ватерпольного турнира на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Международная федерация плавания (FINA) сообщила о несчастном случае рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения в ночном клубе Coyote Ugly около 2 часов ночи по местному времени.
"На месте, где случился этот инцидент, наших спортсменок не было", - сказал РИА Новости главный тренер сборной России Александр Гайдуков.
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FINAЮжная КореяКванджу
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