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РИА Новости

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

Вчера, 05:04
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Очередное землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в субботу в 01.27 по времени UTC (04.27 мск) в 12 километрах к востоку от острова Итбайят (Itbayat). Очаг залегал на глубине 10 километров.
Ранее агентство Синьхуа сообщало со ссылкой на местные власти, что по меньшей мере пять человек погибли, еще 12 получили травмы в результате землетрясений на севере Филиппин магнитудой 5,4 и 5,9, которые произошли в пятницу недалеко от острова с разницей в три часа. При этом, по данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, магнитуда последнего достигала не 5,9, а 6,4.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Сейсмограф. Архивное фото
26 июля, 01:13
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