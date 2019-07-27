Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel

"Согласно последним опросам, 54 процента жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72 процента. Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей", — приводит данные социологов автор материала Керстин Декер.

По мнению журналистки, жители бывшей ГДР лучше понимают Россию "уже потому, что они с ней лучше знакомы". Возможно, по этой причине многим из них сложно представить Крым не в составе России, полагает автор статьи.

Объяснимо и "сильное недовольство" восточных немцев "политикой силы" Запада — в частности, экономическими санкциями против Москвы, пишет Декер.

В конечном счете, признает журналистка Der Tagesspiegel, именно благодаря политике разрядки, а не конфронтации и силы, удалось в свое время разрешить конфликт между Востоком и Западом, а также добиться воссоединения Германии.

Ранее немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.