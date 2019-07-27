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РИА Новости
Война в Сирии

В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники

Вчера, 05:02
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 27 июл - РИА Новости. Занимающийся производством бытовой техники завод возобновил свою работу в провинции Дамаск в Сирии.
Завод Kasem находится в промышленной зоне Адра, недалеко от столицы страны. Это крупнейшее в Сирии предприятие, занимающееся производством бытовой техники, во время войны оно простаивало. После окончания боевых действий завод отремонтировали, установили новое оборудование. Продукция предприятия востребована среди жителей, налаживающих мирную жизнь.
"Все материалы, которые мы используем в производстве, сделаны здесь, в Сирии. А технологии мы позаимствовали в Азии, ориентировались на опыт коллег из Таиланда и Китая. Благодаря этому нам удается держать цены на приемлемом уровне, при этом качество нашей продукции не уступает зарубежным аналогам", - рассказал журналистам начальник отдела качества завода.
Предприятие подстраивает выпуск продукции под нужды потребителя. Если зимой здесь выпускали в основном стиральные машины, то летом делают упор на вентиляторы.
Кроме того, здесь дают работу возвращающимся в свои дома беженцам. Сейчас на заводе трудятся 250 человек, почти все они из Восточной Гуты, освобожденной от боевиков немногим более года назад.
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Война в СирииСирияДамаск (город)
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