В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники

"Все материалы, которые мы используем в производстве, сделаны здесь, в Сирии. А технологии мы позаимствовали в Азии, ориентировались на опыт коллег из Таиланда и Китая. Благодаря этому нам удается держать цены на приемлемом уровне, при этом качество нашей продукции не уступает зарубежным аналогам", - рассказал журналистам начальник отдела качества завода.