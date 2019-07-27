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РИА Новости

У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов

Вчера, 04:48
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© AP Photo / Felipe DanaСпасение мигрантов и беженцев у берегов Ливии
Спасение мигрантов и беженцев у берегов Ливии
© AP Photo / Felipe Dana
Спасение мигрантов и беженцев у берегов Ливии . Архивное фото
ТРИПОЛИ, 27 июл - РИА Новости. Береговая охрана спасла 269 нелегальных мигрантов у берегов Ливии в рамках нескольких спасательных операций в четверг, заявил РИА Новости официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем в ночь на субботу.
"На основании заявления, патрулю прибрежной охраны Триполи удалось... 25 июля 2019 года спасти 87 нелегальных мигрантов на резиновой лодке, все они мужчины", - заявил Касем.
По его словам, спасенные мигранты являются гражданами различных африканских стран. Они были спасены на расстоянии 60 миль к северо-востоку от Триполи.
"Нелегальные мигранты были доставлены на морскую базу Триполи, им была предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, после чего их передали управлению по борьбе с нелегальной миграцией", - отметил собеседник агентства.
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Он также добавил, что в рамках двух других отдельных операций были спасены еще две группы мигрантов на резиновых лодках.
"Патрулю прибрежной охраны ВМС... 25 июля 2019 года удалось спасти 182 нелегальных мигрантов на двух резиновых лодках в рамках двух отдельных спасательных операций, среди них девять женщин и двое детей", - заявил Касем.
Он сообщил, что эти группы мигрантов были спасены в 70 милях к северу от города Кастельверде (к востоку от Триполи), они также являются гражданами африканских стран.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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