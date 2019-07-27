Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подруга детства женщины, которую убил на детской площадке в подмосковном Раменском ее бывший сожитель, заявила, что погибшая сама спровоцировала его. Об этом сообщает . Подруга детства женщины, которую убил на детской площадке в подмосковном Раменском ее бывший сожитель, заявила, что погибшая сама спровоцировала его. Об этом сообщает РЕН ТВ

Как утверждает собеседница телеканала, ее подруга после расставания продолжала ходить в один фитнес-центр с бывшим возлюбленным, причем посещала спортзал в одно время с ним.

"Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол, "я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза", а она специально ходила", — заявила она.

Кроме того, по словам девушки, подозреваемый в убийстве возлюбленной и раньше был агрессивен по отношению к ней. В частности, он якобы пытался утопить ее в бассейне фитнес-центра, а также грубо спускал с лестницы.

Накануне в подмосковном Раменском на детской площадке зарезали женщину. По данным следствия, 38-летний местный житель нанес жертве не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась от ран. По данным СМИ, убийство произошло на глазах у ребенка женщины. Позднее в СК по Московской области сообщили, что дочь потерпевшей находится в больнице.