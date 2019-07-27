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РИА Новости

Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя

Вчера, 04:11
49649
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Подруга детства женщины, которую убил на детской площадке в подмосковном Раменском ее бывший сожитель, заявила, что погибшая сама спровоцировала его. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как утверждает собеседница телеканала, ее подруга после расставания продолжала ходить в один фитнес-центр с бывшим возлюбленным, причем посещала спортзал в одно время с ним.

"Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол, "я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза", а она специально ходила", — заявила она.

Кроме того, по словам девушки, подозреваемый в убийстве возлюбленной и раньше был агрессивен по отношению к ней. В частности, он якобы пытался утопить ее в бассейне фитнес-центра, а также грубо спускал с лестницы.
Смартфон
26 июля, 19:44
Опубликована переписка зарезанной в Раменском женщины с подозреваемым
Накануне в подмосковном Раменском на детской площадке зарезали женщину. По данным следствия, 38-летний местный житель нанес жертве не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась от ран. По данным СМИ, убийство произошло на глазах у ребенка женщины. Позднее в СК по Московской области сообщили, что дочь потерпевшей находится в больнице.
Мужчину вскоре задержали, на допросе он признался в совершении преступления. Ранее его судили за незаконный оборот оружия. Кроме того, следователи проверяют его на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году. Раменский суд принял решение арестовать обвиняемого.
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РаменскоеМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Да. Сам на бутылку сел, сами себе пенсионный возраст подняли, сама спровоцировала. И мальчики пьяные в глазах.
27 июля, 10:02
Аристотель Аваносов
15100124
При таких "подругах" и враги не нужны. НИКОГО ни на ЧТО нельзя "спровоцировать", тем более, на 20 ножевых ударов. Нельзя воробья "спровоцировать" на поедание человечины, а крокодила - на вегетарианство.
27 июля, 13:04
nnop300
2900009
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