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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Илья Яшин сообщил, что его доставили в отдел полиции в Троицке

Вчера, 04:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин сообщил, что после обыска его в сопровождении бойцов спецназа МВД доставили в отдел полиции Троицка.
Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Ранее Яшин сообщил, что в его предвыборный штаб пришли следователи с постановлением об обыске.

"В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка", - написал он на своей странице в Facebook.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
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Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Затем некоторые оппозиционеры стали призывать к новой несанкционированной акции в ближайшую субботу в Москве. Полиция сообщила, что вручила им предупреждения о недопустимости такой акции и напомнила об ответственности за ее организацию.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выборы в МосгордумуТроицкПроисшествия
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