Илья Яшин сообщил, что его доставили в отдел полиции в Троицке

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин сообщил, что после обыска его в сопровождении бойцов спецназа МВД доставили в отдел полиции Троицка.

Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее Яшин сообщил, что в его предвыборный штаб пришли следователи с постановлением об обыске.

"В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка", - написал он на своей странице в Facebook.

Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.

Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

Затем некоторые оппозиционеры стали призывать к новой несанкционированной акции в ближайшую субботу в Москве. Полиция сообщила, что вручила им предупреждения о недопустимости такой акции и напомнила об ответственности за ее организацию.