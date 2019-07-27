СМИ: 89-летняя американка побила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро в возрасте 89 лет, сообщает телеканал ABC 15

Несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже новый мировой рекорд установил мужчина, она решила вновь подняться на пик.

"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору… У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", - заявила Лоримор, вернувшись домой.