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РИА Новости

СМИ: 89-летняя американка побила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро

Вчера, 03:48
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© Fotolia / Photocreo BednarekГора Килиманджаро
Гора Килиманджаро
© Fotolia / Photocreo Bednarek
Гора Килиманджаро. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро в возрасте 89 лет, сообщает телеканал ABC 15.
Несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже новый мировой рекорд установил мужчина, она решила вновь подняться на пик.
"Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору… У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти", - заявила Лоримор, вернувшись домой.
По ее словам, вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у нее девять дней.
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