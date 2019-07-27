Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T03:31Z
https://ria.ru/20190727/1556927317.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Министр обороны Венесуэлы обсудил с послом России сотрудничество в ВТС

Вчера, 03:31
468
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес провел встречу с послом РФ в латиноамериканской стране Владимиром Заемским по вопросу укрепления сотрудничества двух стран в военно-технической сфере, сообщает официальный канал Минобороны в Twitter.
"Ради укрепления дипломатических отношений между Венесуэлой и Россией Владимир Падрино Лопес проводит важную встречу с послом Владимиром Заемским, чтобы укрепить военно-техническую кооперацию", - отмечается в сообщении.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва продолжит укреплять потенциал вооружённых сил Венесуэлы.
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
22 июля, 17:02
Эксперт предположил, что может войти в соглашение о ВТС с Китаем
1100000
Обсудить 0
ВенесуэлаРоссияБезопасность
Рекомендуем
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии
РИА
Новости
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
Россия и Турция обсудили совместный выпуск SSJ100 и МС-21
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэла начинает выстраивать экономику, не зависящую от нефти
Истребитель ВВС Ливии
Источник: ВВС армии Хафтара нанесли удары по летному училищу в Мисрате
Лента
новостей
Делегация парламента Ливии обсудила ситуацию в стране с чиновниками из США
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В ФБР не комментируют сообщения о попытке забрать у Малайзии самописцы MH17
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил вражду с Россией
Летающий радар А-100
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего "летающего радара" А-100
Стена на границе Мексики и США
Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой
Дамаск
В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь"
Завтрак с яичницей
Повар-комик показал, как с помощью дрели и утюга приготовить завтрак
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Трампа об отношениях с Россией
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
Илья Яшин сообщил, что его доставили в отдел полиции в Троицке
Испытания ракет в КНДР
В Японии оценили возможность перехвата новых северокорейских ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния