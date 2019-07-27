Министр обороны Венесуэлы обсудил с послом России сотрудничество в ВТС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес провел встречу с послом РФ в латиноамериканской стране Владимиром Заемским по вопросу укрепления сотрудничества двух стран в военно-технической сфере, сообщает официальный канал Минобороны в Twitter.
"Ради укрепления дипломатических отношений между Венесуэлой и Россией Владимир Падрино Лопес проводит важную встречу с послом Владимиром Заемским, чтобы укрепить военно-техническую кооперацию", - отмечается в сообщении.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва продолжит укреплять потенциал вооружённых сил Венесуэлы.