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РИА Новости

В ФБР не комментируют сообщения о попытке забрать у Малайзии самописцы MH17

Вчера, 03:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать сообщения о попытках бюро забрать у Малайзии "черные ящики" потерпевшего крушение в 2014 году малайзийского Boeing, заявил РИА Новости представитель ФБР.
Ранее руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри сообщил в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы, что военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году.
"У нас нет комментариев", - заявил собеседник агентства.
Сакри сообщил, что поехал на место крушения и встретился с представителями администрации Донецка, которую тогда возглавлял Александр Бородай. С группой из 11 человек, включая двух медспециалистов и бойцов армии Малайзии, Сакри, по его словам, прибыл к месту раньше вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов и Украины - последних не допустили подразделения ДНР. Так полковник Сакри первым получил "черные ящики" в ходе церемонии передачи, которая была заснята 22 июля 2014 года в Донецке. В документальном фильме также показан документ с подписью Сакри и печатью Национального совета безопасности Малайзии, в котором закреплен факт передачи "черных ящиков".
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По словам Сакри, СММ ОБСЕ просила Малайзию передать "черные ящики", но получили отказ. После этого к Сакри, по его словам, пришли агенты ФБР. "Они обратились ко мне, чтобы я показал им "черный ящик". Я сказал "нет", - утверждает Сакри. Он также сообщил, что в Киеве правительство Украины пыталось "заставить его оставить им "черные ящики". "Мы сказали "нет". Мы не можем. Мы не можем этого позволить", - сказал полковник.
28-минутный документальный фильм занимающегося независимым расследованием крушения Макса ван дер Верффа опубликован на YouTube. Фильм включает в себя свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, полковника Мохамада Сакри, который руководил следствием при правительстве Малайзии, а также результаты судебной экспертизы представленных СБУ якобы записей переговоров, которую провела малайзийская фирма OG IT Forensic Services. Режиссёром и сопродюсером фильма выступила Яна Ерлашова.
Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
24 июля, 19:38
"Либо редактируются, либо исчезают". СБУ исказила данные по делу МН17Эксперты обвинили СБУ в искажении аудиозаписей переговоров из дела MH17. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
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MH17. РасследованиеДонбассФедеральное бюро расследований СШАМалайзияСШАУкраинаВ мире
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