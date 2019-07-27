Врач рассказал, чем может быть полезен страх перед стоматологом

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал РИА Новости, как справляться со страхом перед стоматологами.

Эксперт отметил, что неконтролируемый страх стоматологических вмешательств можно назвать "фобическим тревожным расстройством", но подобный диагноз может поставить только врач. Признаки такой фобии - страх, тревога и паника.

"И даже в моменты совершения стоматологом абсолютно безопасных действий у пациента с таким страхом могут обнаруживаться соматические реакции - например, тошнота или мышечное напряжение", - добавляет Чернов.

Если пациент обнаружил в себе эти признаки, то перед походом к стоматологу нужно разобраться со своим страхом и принять его.

"Польза страха. Успешно переживая ситуации, связанные с тревогой и страхом, вы повышаете свою толерантность к дискомфорту. Тревога и страх присутствуют в нашей жизни - они исполняют роль системы, сигнализирующей об опасности. Нельзя окончательно избавиться от страха и тревоги, они встроены в нашу эмоциональную систему", - сказал Чернов.

Перед тем, как начать лечение зубов, стоит откровенно обсудить свои страхи с врачом - рассказать о своих переживаниях и выяснить план лечения. А чтобы снять стресс после визита к стоматологу, врач советует прогуляться или почитать книгу.