В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области (граничит с Крымом - прим. ред.), которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, это нужно приветствовать. Посмотрим, как отреагирует администрация Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам, которые вынуждены ходить через границу пешком", - отметил вице-спикер.