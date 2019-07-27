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РИА Новости

В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров

Вчера, 03:23
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ЖД переезда
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле ЖД переезда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, что выгодно, прежде всего, Киеву, так как позволит украинцам более комфортно добираться до курортов на полуострове, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост. Автором петиции является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с Россией. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить на полуостров дорого и долго.
"Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений – это нормальное явление. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов", - сказал РИА Новости Фикс.
Железнодорожный вокзал Симферополя после прекращения Украиной движения пассажирских поездов через границу с Крымом
26 июля, 17:25
Украинец написал петицию с просьбой пустить поезда в Крым
При этом, вице-спикер усомнился, что Украина сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области (граничит с Крымом - прим. ред.), которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, это нужно приветствовать. Посмотрим, как отреагирует администрация Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам, которые вынуждены ходить через границу пешком", - отметил вице-спикер.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы. Украинская сторона назвала этот шаг вынужденной временной меры. Позже прекратили движение грузового транспорта через границу, легковые автомобили через нее пропускают.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Азовское побережье в Крыму
26 июля, 10:46
Украинские пограничники пожаловались на освещение их катеров со стороны РФ
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Ефим ФиксВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Опасное это дело. Вот понаедут с Украины вежливые человечки, купят в военторге военную форму и прощай, Крым для России.
27 июля, 05:01
aalzar2008
642610199
Пусть посещают венгерские, польские территории на Западе у себя. И пока ещё русские другие места. На самом то деле Украина это чуть больше колхоза. Все территории были подарены. Чтобы не было обидно. Один Хрущ сколько отдал...
27 июля, 04:40
Deli Deli
141310011
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