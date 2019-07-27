Разработчик рассказал об испытаниях новейшего "летающего радара" А-100

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

Очередной испытательный полет самолета, создаваемого концерном "Вега" и ТАНТК имени Бериева, состоялся накануне.

"Программа испытаний реализуется в соответствии с графиком. Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики", - сказал Михеев.

Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР "Премьер", создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий в составе АО "Концерн "Вега", АО "ТАНТК имени Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и другие объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.