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РИА Новости
Новое оружие России

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего "летающего радара" А-100

Вчера, 03:13
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© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"Летающий радар А-100
Летающий радар А-100
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"
Летающий радар А-100 . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Очередной испытательный полет самолета, создаваемого концерном "Вега" и ТАНТК имени Бериева, состоялся накануне.
"Программа испытаний реализуется в соответствии с графиком. Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики", - сказал Михеев.
Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР "Премьер", создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий в составе АО "Концерн "Вега", АО "ТАНТК имени Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.
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На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и другие объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.
Как ранее сообщили в Минобороны, А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
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