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РИА Новости

Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Яков АндреевКондиционеры
Кондиционеры
© РИА Новости / Яков Андреев
Кондиционеры. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Жара, накрывшая Европу на этой неделе, частично затронула и европейскую часть России. Во сколько обходится использование кондиционеров и вентиляторов в жару и как сэкономить на платежах за электроэнергию, рассказала РИА Новости руководитель проектов Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Валерия Минкова.

"Наиболее экономичным считается вентилятор. Постоянная (24 часа) работа устройства (мощностью) 50 ватт в течение месяца приведет к увеличению платежа на электроэнергию от 109 (в Республике Крым) до 174 рублей (в Республике Калмыкии) для жителей квартир с газовыми плитами в теплых регионах Южного федерального округа", — говорит эксперт.

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Владельцам кондиционеров ежедневное поддержание комфортной температуры (23-25 градусов) в течение жаркого месяца (при дневной температуре 29-30 градусов) обойдется дороже.

"Поддержание в течение суток температуры на пять градусов ниже наружного воздуха в помещении 20 квадратных метров (для установок мощностью 2,5 киловатта) обойдется недорого — от 24 до 39 рублей в день для городских жителей Южного федерального округа. Потребность устройства в электроэнергии составит до восьми киловатт-часов при работе в режиме охлаждения до десяти часов", — говорит Минкова.

"Наиболее затратно будет использовать кондиционер в таком режиме в течение месяца. Рост платежа за электроэнергию для граждан, проживающих в теплых регионах страны, составит от 760 рублей до более чем 1200 рублей, что соответствует росту объемов электропотребления свыше 250 киловатт-часов", — рассказала эксперт.
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При большей площади помещения (36-50 квадратных метров) для охлаждения рекомендуется использовать более мощные кондиционеры (пять-семь киловатт) с более высоким расходом электроэнергии. По расчетам эксперта, постоянная в течение месяца работа такого кондиционера приведет к удвоению затрат на электроэнергию.
Однако, по словам Минковой, владельцы кондиционеров могут уменьшить затраты на электроэнергию. "При покупке инверторных моделей кондиционеров электропотребление на 30-50% ниже традиционных. Не использовать устройство в самое дорогое время — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 (при установленном трехтарифном счетчике). Для жителей регионов Южного федерального округа тариф на электроэнергию в пиковые часы в 1,5-3,7 раза выше тарифа в ночное время", — посоветовала эксперт.
Она рекомендует оставлять прибор включенным на ночь (в самые дешевые часы при трехтарифном счетчике — с 23:00 до 07:00). Это позволит остудить помещение перед предстоящим дневным повышением температуры.
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