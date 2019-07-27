Основной прибор спутника "Электро-Л" работает с ограничениями

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Спутник "Электро-Л" №1 был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски спутников "Электро-Л" №4 и 5 планируются в 2021 и 2022 годах соответственно.
На сайте центра отмечается, что основной прибор спутника - геостационарное многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС, предназначенное для получения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли, функционирует с ограничениями из-за неработоспособности канала со спектральным диапазоном 12 микрометров.
НИЦ "Планета" - ведущая организация по эксплуатации и развитию национальных космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения и мониторинга окружающей среды, а также по приему и обработке данных с зарубежных спутников. Она взаимодействует с национальными гидрометеорологическими службами и космическими агентствами более 30 стран: США, ЕС, Японии, Индии, Китая и других.