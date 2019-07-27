Миграционное соглашение США и Гватемалы будет действовать два года

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Миграционное соглашение США и Гватемалы, подписанное 26 июля, будет действовать два года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства латиноамериканской страны.

"Данное соглашение будет действовать в течение двух лет и может быть продлено… путем обмена нотами. Каждая сторона может приостановить на срок до трех месяцев применение данного соглашения, уведомив об этом другую сторону", - отмечается в документе.

Ранее Белый дом сообщил, что США и Гватемала достигли соглашения, в соответствии с которым мигранты из третьих стран, пересекающие Гватемалу по пути в США в поисках убежища, должны сначала запросить его в этой стране.

Соглашение не распространяется на заявителей, являющихся гражданами Гватемалы или лицами без гражданства, проживающими в этой стране. В отношении несовершеннолетних без сопровождения стороны будут действовать в соответствии со своими национальными законами.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Гватемале запретительными мерами, пошлинами и введением комиссии за денежные переводы в связи с нарушением страной договора о мигрантах.