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РИА Новости

Миграционное соглашение США и Гватемалы будет действовать два года

Вчера, 02:51
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Миграционное соглашение США и Гватемалы, подписанное 26 июля, будет действовать два года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства латиноамериканской страны.
"Данное соглашение будет действовать в течение двух лет и может быть продлено… путем обмена нотами. Каждая сторона может приостановить на срок до трех месяцев применение данного соглашения, уведомив об этом другую сторону", - отмечается в документе.
Ранее Белый дом сообщил, что США и Гватемала достигли соглашения, в соответствии с которым мигранты из третьих стран, пересекающие Гватемалу по пути в США в поисках убежища, должны сначала запросить его в этой стране.
Соглашение не распространяется на заявителей, являющихся гражданами Гватемалы или лицами без гражданства, проживающими в этой стране. В отношении несовершеннолетних без сопровождения стороны будут действовать в соответствии со своими национальными законами.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Гватемале запретительными мерами, пошлинами и введением комиссии за денежные переводы в связи с нарушением страной договора о мигрантах.
Конституционный суд (КС) Гватемалы запретил президенту страны Джимми Моралесу подписывать соглашение с Вашингтоном, которое бы превратило Гватемалу в безопасную третью страну для мигрантов, направляющихся в США. Глава МИД Гватемалы Сандра Ховел возложила ответственность за возможное введение пошлин со стороны США на "некоторых национальных игроков".
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