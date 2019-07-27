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РИА Новости

Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"

Вчера, 02:31
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
"Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении Белого дома.
Также отмечается, что обсуждалось решение Франции ввести "цифровой налог" и предстоящий саммит G7.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
Госсекретарь США Майк Помпео
26 июля, 04:53
Помпео: США планируют продолжить партнерство с Эр-Риядом против Ирана
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияИранСШАВ мире
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