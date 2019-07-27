Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.

"Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что обсуждалось решение Франции ввести "цифровой налог" и предстоящий саммит G7.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.