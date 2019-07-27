Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

"Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продвигаться (строительству - ред.) стены на южной границе. Большая победа для безопасности на границе и для верховенства закона!" - написал Трамп в Twitter .

В конце 2018 - начале 2019 года противостояние Трампа и конгресса по вопросу стены привело к рекордно длительной приостановке работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. В конечном итоге Трамп согласился подписать бюджет, в котором конгресс выделил на строительство заграждений на границе лишь 1,4 миллиарда долларов.

Однако затем президент совершил маневр с перераспределением средств, которое негативно восприняли в конгрессе. Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства. Противники решения Трампа заявляли, что он покушается на полномочия конгресса, который, как известно, должен одобрить все бюджетные расходы.