Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение Верховного суда страны, который разрешил администрации потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничной стены.
"Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продвигаться (строительству - ред.) стены на южной границе. Большая победа для безопасности на границе и для верховенства закона!" - написал Трамп в Twitter.
В конце 2018 - начале 2019 года противостояние Трампа и конгресса по вопросу стены привело к рекордно длительной приостановке работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. В конечном итоге Трамп согласился подписать бюджет, в котором конгресс выделил на строительство заграждений на границе лишь 1,4 миллиарда долларов.
Однако затем президент совершил маневр с перераспределением средств, которое негативно восприняли в конгрессе. Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства. Противники решения Трампа заявляли, что он покушается на полномочия конгресса, который, как известно, должен одобрить все бюджетные расходы.
Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.