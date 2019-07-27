Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T01:50Z
https://ria.ru/20190727/1556926863.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40846/68/408466890_0:323:3408:2240_1036x0_80_0_0_ff1c0181b0161b52028c0f03b01de191.jpg
РИА Новости

Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой

Вчера, 01:50
685
© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США
© AP Photo / Guillermo Arias
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал большой победой решение Верховного суда страны, который разрешил администрации потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничной стены.

"Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продвигаться (строительству - ред.) стены на южной границе. Большая победа для безопасности на границе и для верховенства закона!" - написал Трамп в Twitter.

В конце 2018 - начале 2019 года противостояние Трампа и конгресса по вопросу стены привело к рекордно длительной приостановке работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета. В конечном итоге Трамп согласился подписать бюджет, в котором конгресс выделил на строительство заграждений на границе лишь 1,4 миллиарда долларов.
Однако затем президент совершил маневр с перераспределением средств, которое негативно восприняли в конгрессе. Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства. Противники решения Трампа заявляли, что он покушается на полномочия конгресса, который, как известно, должен одобрить все бюджетные расходы.
Строительство стены на границе для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
Визит папы римского в Армению
29 мая, 00:55
Папа Римский назвал стену на границе США и Мексики "величайшей жестокостью"
951102
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Трамп и Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству"
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вынужден часто уезжать из Белого дома по вине Обамы
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил вражду с Россией
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
Лента
новостей
Возле пограничного ограждения Мексика-США
ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэла начинает выстраивать экономику, не зависящую от нефти
На Филиппинах не менее пяти человек погибли из-за землетрясений
Президент США Дональд Трамп
США готовятся ввести налог на французское вино
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Киев, Украина
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
Куба
МИД Кубы назвал ложью информацию о притеснении медработников за рубежом
Гватемала. Архивное фото
Миграционное соглашение США и Гватемалы будет действовать два года
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Трампа об отношениях с Россией
В США нашли мужское тело с пришитой головой женщины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния