МИД Кубы назвал ложью информацию о притеснении медработников за рубежом

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Гавана осудила введение визовых ограничений против кубинских чиновников за якобы имевшее место притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, назвал это предположение ложью и пообещав ответить, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Бруно Родригес в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом".
"Я решительно отвергаю новые односторонние принудительные меры, объявленные госсекретарем США против Кубы. США пытаются прекратить международное медицинское сотрудничество с братскими странами Юга. Помпео должен знать, что мы ответим на его клевету с твердостью и решительностью", - заявил глава МИД Кубы.