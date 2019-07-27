МИД Кубы назвал ложью информацию о притеснении медработников за рубежом

"Я решительно отвергаю новые односторонние принудительные меры, объявленные госсекретарем США против Кубы. США пытаются прекратить международное медицинское сотрудничество с братскими странами Юга. Помпео должен знать, что мы ответим на его клевету с твердостью и решительностью", - заявил глава МИД Кубы.