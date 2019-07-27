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РИА Новости

МИД Кубы назвал ложью информацию о притеснении медработников за рубежом

Вчера, 01:46
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
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Куба. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Гавана осудила введение визовых ограничений против кубинских чиновников за якобы имевшее место притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, назвал это предположение ложью и пообещав ответить, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Бруно Родригес в Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом".
"Я решительно отвергаю новые односторонние принудительные меры, объявленные госсекретарем США против Кубы. США пытаются прекратить международное медицинское сотрудничество с братскими странами Юга. Помпео должен знать, что мы ответим на его клевету с твердостью и решительностью", - заявил глава МИД Кубы.
Нью-Йорк
26 июля, 17:48
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